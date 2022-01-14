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14 января, 23:21

Бестемьянова: «Так рада за Кондратюка. Это какая-то фантастика»

Иван Шитик
Корреспондент

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала победу россиянина Марка Кондратюка на чемпионате Европы в Таллине.

«Так рада за Марка Кондратюка, Светлану Соколовскую! Это какая-то фантастика, чудо. Очень расстроена из-за того, что Семененко и Мозалев не попали на пьедестал. Но соперники были достойными. Так что, все правильно.

Я всегда говорила: нельзя ничего ожидать, они должны собраться и откатать — это сложный процесс. Все равно у наших ребят очень высокие места. Это огромный опыт для таких молодых спортсменов», — сказала Бестемьянова «Чемпионату».

Источник: https://www.championat.com/
Марк Кондратюк
Наталья Бестемьянова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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