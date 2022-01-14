Марк Кондратюк показал лучший результат в произвольной программе и по сумме баллов за карьеру

Российский фигурист Марк Кондратюк на чемпионате Европы в Таллине обновил личный рекорд в произвольной программе и по сумме баллов.

На ЧЕ он набрал 187,50 балла за произвольную программу и 286,56 в сумме. Ранее лучшим для него был результат на мемориале Дениса Тена в 2021 году, где он получил, соответственно, 165,29 и 250,08 балла.

У еще одного россиянина Андрея Мозалева самые высокие в карьере баллы в сумме: 265,69. Ранее его лучшим результатом было 252,15 балла на «Golden Spin of Zagreb 2021»

Его соотечественник Евгений Семененко также набрал самую высокую для себя оценку в сумме: 260,00 балла. На чемпионате мира-2021 он получил 258,45 балла.