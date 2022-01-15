Авербух о российском пьедестале на ЧЕ: «Разговоры про конкуренцию с нашими девочками были смешными»

Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.

«Все встало на свои места, как прогнозировалось. Естественно, что пьедестал российский, по-другому на данный момент просто невозможно. Согласен с Алексеем Ягудиным, что наши девочки — другая планета в сравнении с соперницами. Разговоры про возможность конкуренции с нашими девочками были смешными», — сказал Авербух «СЭ».

Также Авербух катанию оценил выступление Анны Щербаковой и Камилы Валиевой в произвольной программе на чемпионате Европы.

«Сегодня выделил бы именно Аню Щербакову. Ей было сложнее кататься, и пресса на нее давила, и неудачное выступление в короткой. Аня сегодня была великолепна. Однозначно ответила на все вопросы, касающиеся ее поездки на Олимпийские игры. Она абсолютно ее заслуживает. Думаю, ни у кого не повернется язык сказать, что должны быть какие-то перекаты или что-то. Аня Щербакова в команде, это абсолютно заслуженно. Аня — браво, сегодня была умницей, большим молодцом. Валиева выступает с таким колоссальным запасом, который позволяет допускать ей небольшие ошибки и все равно оставаться выше многих. Она обошла Аню больше, чем на двадцать баллов. Это огромный запас», — добавил Авербух.

Камила Валиева (259,06 балла) стала чемпионкой Европы, Анна Щербакова (237,42 балла) заняла второе место, Александра Трусова (234,36 балла) — третья.