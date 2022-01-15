Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

15 января, 23:51

Трусова: «Я не борюсь ни с кем и буду прыгать свой максимум на момент Олимпиады»

Анна Горшкова
Корреспондент

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что намерена продолжать прыгать максимальное количество четверных.

— Однозначно с каждым днем моя форма становится лучше, и я набираю постепенно после того, как восстановилась после травмы.

— Три балла до Анны — и был бы не тройной аксель, а двойной, или не четверной, а тройной — и могло быть все по-другому. Это не провоцирует в голове мысли, что надо притормозить?
— Нет.

То есть ты будешь продолжать прыгать максимум четверных и сложнейший контент, несмотря на произошедшее на этом чемпионате?
— Да.

— Сколько четверных нужно, чтобы все-таки выиграть Олимпиаду?
— Я не борюсь ни с кем, я выступаю сама с собой и буду прыгать свой максимум на момент соревнований.

Трусова заняла третье место на чемпионате Европы, набрав по сумме двух программ 234,36 балла. Первой стала Камила Валиева (259,06), а серебро завоевала Анна Щербакова (237,42).

Олимпиада
Александра Трусова
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
«Его игра обернется гражданскими беспорядками». Джокович — снова в отеле с нелегальными мигрантами
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лайшев об итогах чемпионата Европы: «О том, что решено олимпийское золото говорить нельзя!»

Авербух о российском пьедестале на ЧЕ: «Разговоры про конкуренцию с нашими девочками были смешными»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости