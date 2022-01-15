Трусова: «Я не борюсь ни с кем и буду прыгать свой максимум на момент Олимпиады»
Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что намерена продолжать прыгать максимальное количество четверных.
— Однозначно с каждым днем моя форма становится лучше, и я набираю постепенно после того, как восстановилась после травмы.
— Три балла до Анны — и был бы не тройной аксель, а двойной, или не четверной, а тройной — и могло быть все по-другому. Это не провоцирует в голове мысли, что надо притормозить?
— Нет.
То есть ты будешь продолжать прыгать максимум четверных и сложнейший контент, несмотря на произошедшее на этом чемпионате?
— Да.
— Сколько четверных нужно, чтобы все-таки выиграть Олимпиаду?
— Я не борюсь ни с кем, я выступаю сама с собой и буду прыгать свой максимум на момент соревнований.
Трусова заняла третье место на чемпионате Европы, набрав по сумме двух программ 234,36 балла. Первой стала Камила Валиева (259,06), а серебро завоевала Анна Щербакова (237,42).