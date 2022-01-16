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Энберт: «Щербакова доказала действиями, а не словами, что она сильна и находится в прекрасной форме»

Сергей Разин
корреспондент

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт поделился впечатлениями от выступления российских фигуристок на чемпионате Европы.

 

«Это настоящий подарок болельщикам. Прекрасные впечатления, эмоции. Очень рад за Анну Щербакову: собралась, доказала действиями, а не словами, что она сильна и находится в прекрасной форме. У Анны было прекрасное катание. Конечно, у Александры Трусовой сложнейший набор, молодец, что идет на это, рискует.

Камила Валиева же прекрасна, как всегда. К сожалению, были помарки, но лично для меня это не испортило впечатления от программы. Конечно, лучше бы ребро не соскакивало, но катание все равно было прекрасным — лучшее на континенте, лучшее в мире, думаю, но скоро увидим», — приводит слова Энберта «Чемпионат».

На чемпионат Европы российские фигуристки заняли весь пьедестал. Камила Валиева стала первой, набрав 259,06 балла. Анна Щербакова знаяла второе место (237,42), Александра Трусова — третья (234,36).

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4577279-scherbakova-dokazala-dejstviyami-a-ne-slovami-enbert-o-rossijskom-pedestale-devushek.html
Александр Энберт
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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