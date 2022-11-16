Вдовин: «World Skate ведет переговоры с МОК по возвращению россиян на международную арену»

Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин рассказал, что Международная федерация скейтбординга (World Skate) ведет переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) по возвращению российских и белорусских спортсменов на соревнования.

«В общении лично президент международной федерации обозначил свое желание, чтобы спортсмены из России и Белоруссии вернулись в число участников [международных соревнований]. Соответствующие переговоры с МОК международная федерация проводит, — цитирует ТАСС Вдовина. — Была дана высокая международная оценка Grand Skate Tour и форуму новых олимпийских видов спорта стран СНГ, оба этих мероприятия проходили на ВДНХ в сентябре, нам удалось собрать представителей 28 стран, что является по нынешним временам удивительным достижением. Международная федерация участвовала в проведении прошлогоднего Grand Skate Tour в Нижнем Новгороде, мероприятие сохранило поддержку World Skate».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях.