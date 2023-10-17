Спасатели не нашли альпинистку Оленеву из-за огромного количества выпавшего снега

В Федерации альпинизма России ответили на вопрос «СЭ» о ситуации с Надеждой Оленевой, которая упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале.

«Необходимые документы на полет были получены, также полет на вертолете был согласован. Спасатели сегодня совершили облет местности, но не смогли найти Оленеву, так как выпало очень много снега», — сказали «СЭ» в пресс-службе федерации.

37-летняя спортсменка совершала восхождение вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Она сорвалась с высоты более 6000 м.