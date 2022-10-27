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Делегация из России допущена до участия в конгрессе Международной федерации скейтбординга

Алина Савинова
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Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин сообщил, что российская делегация допущена до участия в конгрессе Международной федерации скейтбординга.

«Да, мы приглашены на конгресс, на самом деле он не отчетно-выборный, а ежегодный. Мы провели определенную работу, чтобы участвовать в нем. Международная федерация воспринимает нас как надежного партнера.

Надеюсь, вернусь с конгресса, проголосовав не только по формальным вопросам, но и с лучшим пониманием, как нам жить дальше. Уверен, World Skate будет одной из первых федераций, которая включится в процесс нашего допуска и возвращения", — приводит ТАСС слова Вдовина.

Проведение конгресса World Skate запланировано на 30 октября в Буэнос-Айресе.

Источник: https://tass.ru/sport/16176057
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