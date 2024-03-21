Международная федерация скайраннинга аннулировала результат россиян на чемпионате мира

Пресс-служба Федерации альпинизма России сообщила, что Международная федерация скайраннинга (ISF) аннулировала результат сборной России на зимнем чемпионате мира.

«ISF уведомила Федерацию альпинизма России о том, что, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о недопущении участия в международных соревнованиях команд спортсменов из России и Белоруссии, правление ISF приняло решение об исключении результатов общекомандного зачета сборной России, показанных на зимнем чемпионате мира по скайраннингу-2024», — говорится в сообщении Федерации альпинизма России.

Зимний чемпионат мира по скайраннингу проходил с 6 по 10 марта. На турнире российские спортсмены заняли третье место. Бронза была присвоена сборной Испании.