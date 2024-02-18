Умницына и Федоров стали победителями в ски-альпинизме в смешанной эстафете на Спартакиаде
Команда Санкт-Петербурга в составе Андрея Федорова и Ирины Умницыной заняла первое место в смешаной эстафете ски-альпинистов на Спартакиаде сильнейших- 2024. Вторыми стали Евгений Марков и Екатерина Леонова (Свердловская область). На третьем месте Никита Филиппов и Светлана Березань (Камчатский край).
Спартакиада завершится 18 февраля.
Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация
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15 окт 2023 10:33
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