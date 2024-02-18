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Сегодня, 16:12

Умницына и Федоров стали победителями в ски-альпинизме в смешанной эстафете на Спартакиаде

Виктория Кравченко
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Команда Санкт-Петербурга в составе Андрея Федорова и Ирины Умницыной заняла первое место в смешаной эстафете ски-альпинистов на Спартакиаде сильнейших- 2024. Вторыми стали Евгений Марков и Екатерина Леонова (Свердловская область). На третьем месте Никита Филиппов и Светлана Березань (Камчатский край).

Спартакиада завершится 18 февраля.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
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