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Сегодня, 11:42

В Федерации альпинизма рассказали о дальнейших шагах спасательной кампании спортсменки Оленевой

Константин Белов
Корреспондент
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В Федерации альпинизма России ответили на вопрос «СЭ» о ситуации с Надеждой Оленевой, которая упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале.

«Пока спасательной группе не получилось добраться к Надежде Оленевой в ущелье. Сейчас отрабатывается вариант спуска к альпинистке с использованием вертолета. Когда мы достигнем договоренности с компанией перевозчика и погода будет летная, то начнем спасательные мероприятия», — сказали «СЭ» в пресс-службе федерации.

37-летняя спортсменка совершала восхождение вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Она сорвалась с высоты более 6000 м.

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