Тренер сборной России по альпинизму сообщил, что тело Оленевой засыпано лавиной

Главный тренер сборной России Павел Шабалин сообщил, что сошедшая лавина засыпала тело погибшей в Непале альпинистки Надежды Оленевой.

«Тело Надежды Оленевой засыпано сошедшей лавиной, — цитирует Шабалина РИА «Новости». — Пока ситуация не изменилась. На месте находятся старший тренер сборной России Александр Пятницын и спортсмены команды. Именно они и принимают решения, им ситуация виднее — какими ресурсами они располагают. Они сделали скриншоты после первого вылета вертолета три дня назад, когда тело было обнаружено. И новые, после второго, когда был зафиксирован сход лавины и тела не было видно».

14 октября стало известно, что 37-летняя спортсменка в Непале совершала восхождение вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым и сорвалась с высоты более 6000 м. 15 октября Шабалин сообщил о смерти Оленевой.

17 октября в Федерации альпинизма России заявляли, что спасатели совершили облет местности, но не смогли найти тело альпинистки, так как выпало очень много снега.