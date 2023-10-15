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Спасатели планируют добраться до тела альпинистку Оленевой 16 октября

Руслан Минаев
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Спасатели доберутся до тела погибшей альпинистки Надежды Оленевой 16 октября.

«С воздуха действительно была замечена лежащая фигура нашей пропавшей альпинистки. Но в связи с погодными условиями, которые резко ухудшились, подойти к ней не удалось. Завтра утром на место выдвинется спасательная группа. И только тогда мы сможем официально сказать, погибла она или нет», — цитирует посла России в Непале Алексея Новикова ТАСС.

Сегодня, 15 октября, стало известно, что Оленева, пропавшая во время восхождения на непальский восьмитысячник (8167 м), найдена мертвой.

Источник: ТАСС
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