Российская альпинистка сорвалась в расщелину в Непале

Российская альпинистка Надежда Оленева упала в пропасть при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, сообщает Федерация альпинизма России.

38-летняя спортсменка совершала восхождение вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Она сорвалась с высоты более 6000 метров.

Об инциденте стало известно в 8.49 по московскому времени. Из-за погодных условий спасатели сегодня не смогли поднять вертолет для поисков женщины. Его планируют отправить на поисково-спасательную операцию утром 15 октября.