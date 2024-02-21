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21 февраля, 11:49

Чемпион X Games из США приедет в Москву на фестиваль экстремального спорта «Прорыв»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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30 марта на «ЦСКА-Арене» состоится 17-й ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв». В шоу примут участие ведущие спортсмены из России и из-за рубежа — Коста-Рики, Франции, Чехии, Колумбии и США.

Среди участников фестиваля — звезда российского мотофристайла Алексей Колесников, двукратный вице-чемпион серии RDS GP и победитель Drift Games Никита Шиков, один из ведущих райдеров команды Adrenaline FMX Rush костариканец Марко Пикада, восьмикратный чемпион аналога Олимпийских игр в мире экстрима X Games американец Адам Джонс, француз Сильван Массон — первый в истории райдер, выступивший в составе Cirque du Soleil, а также чех Радек Билек и колумбиец Эстебан Санчез. Колесников пообещал подготовить «номер, о котором будут говорить все».

В программу «Прорыва» войдет мотофристайл (FMX), фристайл на снегоходах и квадроциклах, дрифт, стантрайдинг, шоу каскадеров и множество других экстремальных спортивных дисциплин. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет музыкальный концерт.

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