В Австралии спортсмен погиб на турнире по водным лыжам

Турнир по водным лыжам в Австралии завершился смертью одного из участников, сообщает ABC.

Во время гонки Southern 80 на реке Муррей (территория штатов Виктория и Новый Южный Уэльс) спортсмен получил серьезные травмы несовместимые с жизнью.

Прибывшие на место службы экстренной медицинской помощи не смогли спасти участника турнира. Отмечается, что его личность была установлена позже — это 40-летний Люк Вентворт.

Организаторы отменили соревнования после гибели спортсмена. Ежегодная гонка Southern 80 проводится с 1965-го и каждый раз собирает до 900 участников. Трасса на реке Муррей состоит из более чем 120 поворотов, на некоторых из них спортсмены могут разгоняться до 200 км/ч.