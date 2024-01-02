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Авдеев: «Я не менял гражданство и до сих пор выступаю за Россию на турнирах за рубежом»

Виктория Кравченко
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Победитель Спартакиады по серфингу Никита Авдеев сообщил, что не собирается менять гражданство и продолжит представлять Россию на международных стартах.

«В 2023 году я был вынужден пропустить чемпионат России по причине того, что выступал на международных соревнованиях, и поэтому меня не включили в состав сборной. Но я не менял гражданство и до сих пор выступаю за Россию на турнирах за рубежом. Очень надеюсь, что снова буду в сборной», — цитирует Авдеева ТАСС.

Ранее вице-президент Российской федерации серфинга Виктория Прошкина сообщила, что Авдеев не был включен в список кандидатов в сборную России на 2024 год.

Источник: https://tass.ru/sport/19667039
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