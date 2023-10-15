Альпинистка Надежда Оленева погибла после падения в расщелину в Непале

Альпинистка Надежда Оленева, пропавшая во время восхождения на непальский восьмитысячник (8167 м), найдена мертвой.

«Тело обнаружено. Сейчас решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолета там невозможна», — цитирует главного тренера сборной России Павла Шабалина ТАСС.

37-летняя спортсменка совершала восхождение вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Она сорвалась с высоты более 6000 метров.