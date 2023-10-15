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Сегодня, 10:56

В Федерации альпинизма рассказали о ситуации с Оленевой

Константин Белов
Корреспондент
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В Федерации альпинизма России ответили на вопрос «СЭ» о ситуации с Надеждой Оленевой, которая упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. 15 октября ТАСС сообщил, что альпинистка погибла.

«С высоты пилоты увидели Надю. Гарантировать жива она или нет никто не может. Но мы не можем к ней спуститься, как это крутой склон. Чтобы к ней спуститься, нужна специальная лебедка, по которой спасатель опустится вниз. Второй облет вертолет сделать не может, потому что начинает портиться погода. Сегодня будет прянято решение, как мы будем транспортировать Оленеву из расщелины», — заявили «СЭ» в Федерации альпинизма России.

37-летняя спортсменка совершала восхождение вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Она сорвалась с высоты более 6000 метров.

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Альпинистка Надежда Оленева погибла после падения в расщелину в Непале

Спасатели планируют добраться до тела альпинистку Оленевой 16 октября
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