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Россию допустили до участия в конгрессе World Skate под своим флагом и с полными правами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин рассказал о поездке на конгресс Международной федерации скейтбординга (World Skate), который состоялся в Аргентине.

«Делегация из России была допущена на конгресс World Skate под своим флагом. Наш флажок так же, как у других стран, стоял перед моим местом на конгрессе. В мероприятии приняли участие более 100 национальных федераций. На нем принимались организационно-технические решения — внесение небольших изменений в устав, прием в World Skate новых национальных федераций. Также был утвержден календарный план с ближайшими соревнованиями. Я голосовал и был там полноправным участником — с правом голоса и с флагом России», — приводит слова Вдовина «Газета.Ru».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/21/19084381.shtml
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