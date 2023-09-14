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Сегодня, 20:51

В Федерации скейтбординга России отреагировали на допуск к международным соревнованиям

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации скейтбординга (World Skate), которая допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

«Допуск — это первый шаг. Еще должны быть утверждены критерии по персональному допуску, — сказал Вдовин «СЭ». — Я общался с президентом международной федерации, а завтра буду на проходящем в Лозанне этапе мировой серии по скейтбордингу, который является отборочным к Парижу. Уже там проведу личные переговоры и надеюсь, что уже путь немного прояснится. Хочется отметить, что World Skate с самого начала проявлял большую лояльность к нашим спортсменам и верность принципам олимпизма. Эта федерация была одной из последних, которая после колоссального давления МОК была вынуждена отказать нам в допуске. При этом наши отношения сохранились».

Также Вдовин рассказал, к какому турниру будут готовиться наши спортсмены.

«Надеюсь, что World Skate доведет дело до конца. И пускай мы объективно лишены шансов отобраться в Париж в силу рейтинга, мы будем использовать возможность участвовать в международных соревнованиях, для того чтобы начинать готовиться к Лос-Анджелесу и доказывать, что скейтбординг — один из самых объединяющих видов спорта. Это мы видели и на прошедшем неделю назад в Москве мероприятии Grand Skate Tour, на котором присутствовали спортсмены из 41 страны. И при том присутствовали ребята, которые определенно отберутся на Париж», — добавил он.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

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