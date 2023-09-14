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Сегодня, 19:34

Российских скейтбордистов допустили к участию в международных турнирах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Международная федерация скейтбординга (World Skate) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях, сообщается на сайте организации.

Спортсмены смогут в нейтральном статусе участвовать в турнирах с 1 января 2024 года.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

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