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Конюхов и Потапкин побили мировой рекорд, достигнув 4687 метров над Эльбрусом на паралете

Сергей Разин
корреспондент
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Известный путешественник Федор Конюхов и мастер спорта международного класса Игорь Потапкин побили мировой рекорд, достигнув 4687 метров над Эльбрусом на паралете.

Прошлый рекорд составлял 4570 метров и был установлен в 2003 году венгерскими пилотами.

Путешественники рассчитывают проверить работоспособность систем паралета и жизнеобеспечения экипажа в условиях разреженного воздуха, близких к Северному полюсу.

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