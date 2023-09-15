Конюхов и Потапкин побили мировой рекорд, достигнув 4687 метров над Эльбрусом на паралете

Известный путешественник Федор Конюхов и мастер спорта международного класса Игорь Потапкин побили мировой рекорд, достигнув 4687 метров над Эльбрусом на паралете.

Прошлый рекорд составлял 4570 метров и был установлен в 2003 году венгерскими пилотами.

Путешественники рассчитывают проверить работоспособность систем паралета и жизнеобеспечения экипажа в условиях разреженного воздуха, близких к Северному полюсу.