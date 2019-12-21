Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев прокомментировал сообщение СК России об изменении Григорием Родченковым базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее Следственный комитет России сообщил об изменении Григорием Родченковым базы данных Московской антидопинговой лаборатории. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, информатор ВАДА имел удаленный доступ к базе и искажал ее в том числе и после своего побега в США. По этой причине его версия базы может отличаться от той, что Россия передала на проверку в 2019 году. СК просил ВАДА отправить на экспертизу образец базы Родченкова, но получил отказ.

— Расследование Следственного комитета РФ и проведенная им работа по уголовному делу Родченкова расставляет все на свои места, — заявил Валерий Газзаев. — Мы получаем подтверждение того, что решения ВАДА в отношении России политизированны. Вины российских спортсменов нет, а обвинения их в допинге рассыпаются, поскольку оснований для них просто нет. Ведь эти обвинения стали результатом махинаций Родченкова, который скрывается в США, откуда и идут все эти заказные нападки на российский спорт.

Данные СК РФ проливают свет на истину, на которую должны обратить внимание в CAS. Главное, чтобы доводы российских следователей были приняты в суде в Лозанне, и справедливость в отношении наших чистых спортсменов была восстановлена.