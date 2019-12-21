Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Допинг

Валерий Газзаев — о расследовании СК: «Решения ВАДА в отношении России политизированны»

14:23
Валерий Газзаев. Фото Алексей Иванов
Валерий Газзаев. Фото Алексей Иванов
Теги:

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев прокомментировал сообщение СК России об изменении Григорием Родченковым базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Григорий Родченков.Следственный комитет нашел доказательства вмешательства Родченкова в базу данных

Ранее Следственный комитет России сообщил об изменении Григорием Родченковым базы данных Московской антидопинговой лаборатории. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, информатор ВАДА имел удаленный доступ к базе и искажал ее в том числе и после своего побега в США. По этой причине его версия базы может отличаться от той, что Россия передала на проверку в 2019 году. СК просил ВАДА отправить на экспертизу образец базы Родченкова, но получил отказ.

— Расследование Следственного комитета РФ и проведенная им работа по уголовному делу Родченкова расставляет все на свои места, — заявил Валерий Газзаев. — Мы получаем подтверждение того, что решения ВАДА в отношении России политизированны. Вины российских спортсменов нет, а обвинения их в допинге рассыпаются, поскольку оснований для них просто нет. Ведь эти обвинения стали результатом махинаций Родченкова, который скрывается в США, откуда и идут все эти заказные нападки на российский спорт.

Данные СК РФ проливают свет на истину, на которую должны обратить внимание в CAS. Главное, чтобы доводы российских следователей были приняты в суде в Лозанне, и справедливость в отношении наших чистых спортсменов была восстановлена.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир