Россию признали соблюдающей антидопинговую конвенцию ЮНЕСКО

Конференция сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте признала Россию соблюдающей конвенцию на максимально высокую оценку — 100%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта РФ.

В ходе заседания российская делегация выступила с инициативой учреждения специальной антидопинговой премии ЮНЕСКО за вклад в развитие чистого спорта. Первое награждение планируется провести в 2023 году на открытии девятой сессии конференции сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте.

Российские представители впервые вошли в состав всех главных органов конвенции: президиум, комитет по утверждению проектов Фонда для искоренения допинга в спорте и группу независимых экспертов.

Министр спорта РФ Олег Матыцин был переизбран заместителем председателя президиума на новый срок.

Конвенция ЮНЕСКО, подписанная 191 государством, является уникальным глобальным инструментом борьбы с допингом в спорте.