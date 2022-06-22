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Сегодня, 21:58

Россию признали соблюдающей антидопинговую конвенцию ЮНЕСКО

Иван Шитик
Корреспондент
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Конференция сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте признала Россию соблюдающей конвенцию на максимально высокую оценку — 100%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта РФ.

В ходе заседания российская делегация выступила с инициативой учреждения специальной антидопинговой премии ЮНЕСКО за вклад в развитие чистого спорта. Первое награждение планируется провести в 2023 году на открытии девятой сессии конференции сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте.

Российские представители впервые вошли в состав всех главных органов конвенции: президиум, комитет по утверждению проектов Фонда для искоренения допинга в спорте и группу независимых экспертов.

Министр спорта РФ Олег Матыцин был переизбран заместителем председателя президиума на новый срок.

Конвенция ЮНЕСКО, подписанная 191 государством, является уникальным глобальным инструментом борьбы с допингом в спорте.

Источник: https://tass.ru/sport/15003371
Олег Матыцин
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