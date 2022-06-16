Российский лыжник Волков назвал несчастным случаем свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Российский лыжник Сергей Волков прокомментировал свою дисквалификацию на полгода за нарушение антидопинговых правил.

«Я всегда думал, что допинг — это средство, благодаря которому недобросовестные спортсмены получают преимущество в спорте, поэтому никогда не мог представить, что меня это когда-либо коснется. Я читал и знал о том, что существуют препараты, которые запрещены только в соревновательный период, но не придавал значению, насколько важно учитывать сроки выведения во внесоревательный. Не учитывал, что врачи неспортивной практики могут быть не осведомлены тонкостями антидопинговых правил.

Я использовал назальный спрей для лечения, внимательно прочитав правила, в которых сказано о запрещении препарата только в соревновательный период, который начинается в 23:59 за день до старта. Заблаговременно закончил прием, но не учел срок выведения, который составляет до 48 часов. Самостоятельно указал его в протоколе допинг-контроля, будучи уверенным в своих действиях, новость о положительной пробе была шоком.

Мне удалось доказать необходимость лечения данным препаратом, неумышленный прием, свою минимальную вину и халатность, поэтому срок дисквалификации составил полгода. Я регулярно сдавал и сдаю допинг-пробы, всегда был приверженцем чистого спорта и честной борьбы, произошедшее со мной — это не допинг-скандал, а скорее несчастный случай», — говорится в заявлении Волкова, опубликованной на ТАСС.

Срок дисквалификации лыжника отсчитывается с 19 января 2022 года.

Лучшее достижение Волкова на международных турнирах — четвертое место на юниорском чемпионате мира 2020 года в спринте свободным стилем.