РУСАДА получило 34 запроса на использование запрещенных лекарств

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по июнь получило 34 запроса от спортсменов на использование запрещенных лекарств, среди которых, как субстанции, так и методы.

«С начала года в РУСАДА поступило 34 запроса на терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и/или методов», — цитирует гендиректора РУСАДА Веронику Логинову ТАСС.

В случае одобрения запроса спортсмен получает разрешение на использование препарата для лечения на протяжении определенного времени.

Ранее РУСАДА подписало контракт о сотрудничестве с Российской федерацией баскетбола.