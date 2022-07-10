РУСАДА получило 34 запроса на использование запрещенных лекарств
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по июнь получило 34 запроса от спортсменов на использование запрещенных лекарств, среди которых, как субстанции, так и методы.
«С начала года в РУСАДА поступило 34 запроса на терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и/или методов», — цитирует гендиректора РУСАДА Веронику Логинову ТАСС.
В случае одобрения запроса спортсмен получает разрешение на использование препарата для лечения на протяжении определенного времени.
Ранее РУСАДА подписало контракт о сотрудничестве с Российской федерацией баскетбола.
Источник: https://tass.ru/sport/15176567
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