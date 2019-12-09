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Джонатан Тейлор: «Решение по России не имеет ничего общего с политикой»

18:18
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Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тейлор отметил, что решение относительно России не имеет политического подтекста. Исполком ВАДА поддержал рекомендации комитета по соответствию ВАДА о четырехлетних санкциях в отношении России.

— Рекомендация комитета по соответствию мотивирована только тем, что данные, которые должны были, предположительно, находиться под присмотром Следственного комитета РФ, и они согласились предоставить их в первозданном виде, были предоставлены после манипуляций, — цитирует РИА Новости Тейлора. — Это причина сегодняшнего решения, которая не имеет ничего общего с политикой.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

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https://rsport.ria.ru/20191209/1562176250.html

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