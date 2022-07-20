Минибаев заявил, что Губерниев помогает популяризировать прыжки в воду

Российский прыгун в воду Виктор Минибаев высказался о работе комментатора Дмитрия Губерниева на чемпионате России по прыжкам в воду в Пензе.

«Мы с Дмитрием хорошо общаемся. Знаю, что он любит наш вид спорта, ему очень нравятся прыжки в воду. Думаю, он сам с удовольствием согласился отработать наш чемпионат. Приятно, что такой популярный комментатор работает на турнире, это может популяризировать прыжки в воду», — цитирует Metaratings.ru Минибаева.

Чемпионат России по прыжкам в воду прошел в Пензе с 10 по 16 июля 2022 года.