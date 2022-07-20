Российский прыгун в воду Виктор Минибаев заявил, что отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях лишает мотивации.

«Мотивация пропадает, все равно чемпионаты и кубки России не компенсируют международных стартов по миру. Все хотят выступать на главных турнирах мира и Европы, чтобы представлять свою страну и побеждать там. Некоторые ребята уже понимают, что впереди ничего, кроме внутренних соревнований, поэтому и к тренировкам не такое внимание, как перед чемпионатами мира или Олимпийскими играми», — цитирует Metaratings.ru Минибаева.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.