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Сегодня, 17:31

Никита Шлейхер снялся с Игр дружбы из-за ушиба

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Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева заявила, что чемпион Европы Никита Шлейхер получил сильный ушиб в спортивном зале и снялся с Игр дружбы.

«Действительно, Никита получил травму. Сегодня на разминке в спортивном зале нога съехала с доски, он поцарапал ее, сильный ушиб, содрал очень сильно кожу. Поэтому выступать он не будет. Перелома нет, растяжение связок и сильный ушиб, кожа сильно повреждена, на одной ноге сзади, на другой — спереди, поэтому никакой воды», — приводит слова Моисеевой ТАСС.

На счету 24-лентего Шлейхера три золотые, три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/15304687
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