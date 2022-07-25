Никита Шлейхер снялся с Игр дружбы из-за ушиба

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева заявила, что чемпион Европы Никита Шлейхер получил сильный ушиб в спортивном зале и снялся с Игр дружбы.

«Действительно, Никита получил травму. Сегодня на разминке в спортивном зале нога съехала с доски, он поцарапал ее, сильный ушиб, содрал очень сильно кожу. Поэтому выступать он не будет. Перелома нет, растяжение связок и сильный ушиб, кожа сильно повреждена, на одной ноге сзади, на другой — спереди, поэтому никакой воды», — приводит слова Моисеевой ТАСС.

На счету 24-лентего Шлейхера три золотые, три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы.