Кузнецов и Ильиных выиграли чемпионат России в синхронных прыжках в воду

Евгений Кузнецов и Кристина Ильиных стали победителями чемпионата России в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина в миксте.

Они набрали по итогам выступления 298,85 балла.

Второе место заняли Елизавета Кузина и Илья Молчанов (289,53 балла), третьими стали Виталия Королева и Григорий Иванов (289,50).

Для Кузнецова данная золотая медаль стала второй на текущем чемпионате России. 11 июля он стал победителем в синхронных прыжках с трехметрового трамплина вместе с Никитой Шлейхером.