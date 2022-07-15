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Сегодня, 17:56

Кузнецов и Ильиных выиграли чемпионат России в синхронных прыжках в воду

Иван Шитик
Корреспондент
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Евгений Кузнецов и Кристина Ильиных стали победителями чемпионата России в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина в миксте.

Они набрали по итогам выступления 298,85 балла.

Второе место заняли Елизавета Кузина и Илья Молчанов (289,53 балла), третьими стали Виталия Королева и Григорий Иванов (289,50).

Для Кузнецова данная золотая медаль стала второй на текущем чемпионате России. 11 июля он стал победителем в синхронных прыжках с трехметрового трамплина вместе с Никитой Шлейхером.

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