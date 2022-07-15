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Сегодня, 11:24

Моисеева заявила, что в России могут возникнуть проблемы с поставками трамплинов для прыжков в воду

Виктория Кравченко
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Главный тренер российской сборной по прыжкам в воду Светлана Моисеева заявила, что в России может случится дефицит современных трамплинов из-за проблем с поставками снарядов в страну.

«Есть большие сложности с поставками американского оборудования в Россию. Мы пытаемся решить вопрос через Италию, причем начали заниматься этим еще до начала спецоперации, но все продвигается очень медленно. Один трамплин, на котором можно проводить соревнования, стоит 1 млн 400 тыс. рублей, и пока нам даже не удается оплатить оборудование», — цитирует Моисееву RT.

Международная федерация плавания отстранила россиян от участия в чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года. Российские спортсмены не будут выступать на международных соревнованиях до конца года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1026218-moiseeva-pryzhki-v-vodu-tramplin-deficit
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