Моисеева заявила, что в России могут возникнуть проблемы с поставками трамплинов для прыжков в воду

Главный тренер российской сборной по прыжкам в воду Светлана Моисеева заявила, что в России может случится дефицит современных трамплинов из-за проблем с поставками снарядов в страну.

«Есть большие сложности с поставками американского оборудования в Россию. Мы пытаемся решить вопрос через Италию, причем начали заниматься этим еще до начала спецоперации, но все продвигается очень медленно. Один трамплин, на котором можно проводить соревнования, стоит 1 млн 400 тыс. рублей, и пока нам даже не удается оплатить оборудование», — цитирует Моисееву RT.

Международная федерация плавания отстранила россиян от участия в чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года. Российские спортсмены не будут выступать на международных соревнованиях до конца года.