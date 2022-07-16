Терновой стал чемпионом России в прыжках в воду с десятиметровой вышки

Руслан Терновой стал победителем в прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате России по прыжкам в воду. По итогам шести попыток он набрал 534,90 балла.

Серебряным призером чемпионата России стал Сандро Рогава (450,50 балла), третье место занял Сергей Назин (424,60).

Ранее Терновой вместе с Александром Бондарем одержали победу в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки.

В прыжках с трехметрового трамплина среди женщин победу на чемпионате России одержала Кристина Ильиных (330,85 балла).

Второй стала Елизавета Кузина (327,60), бронзу взяла Виталия Королева (321,45).