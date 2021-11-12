Чемпионат России по прыжкам в воду в 2022 году пройдет на открытой воде

Чемпионат России по прыжкам в воду 2022 года пройдет на открытой воде на базе училища олимпийского резерва в Пензе.

«Важный старт следующего года — чемпионат Европы. Он пройдет в августе в Риме. Осложняется тем, что он будет проводиться на открытой воде. Поэтому Чемпионат России мы решили тоже провести на открытой воде. Единственный находится в Пензе, в училище Олимпийского резерва в Ахунах», — сказала главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева ТАСС.

Она отметила, что бассейн перед чемпионатом отремонтируют. «Потому что там давно уже не проводилось никаких соревнований. Мы каждое лето проводим тренировочные мероприятия для юниоров. Но чемпионат России — это такой старт, когда все оборудование должно работать без проблем. Потому что и отбор, и открытая воды — это дополнительные сложности», — добавила главный тренер.

Чемпионат России по прыжкам в воду пройдет с 10 по 16 июля 2022 года. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Риме с 11 по 21 августа.