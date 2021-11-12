Главный тренер сборной России по прыжкам в воду рассказала, как будет выбран состав команды на чемпионат мира

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева рассказала, как будет выбран состав национальной команды на чемпионат мира.

«Основной состав перед выступлением на чемпионате мира пройдет контрольные соревнования в мировых сериях. Это два этапа, которые пройдут до чемпионата мира, — мировая серия в Казани и мировая серия в Канаде. Обязательно наши спортсмены должны будут выступить, посмотреть на своих соперников», — приводит слова Моисеевой ТАСС.

Она также отметила, что неосновной состав будет принимать участие в «Гран-при». По итогам Кубка России, мировых серий и «Гран-при» будут выбраны спортсмены, которые войдут в сборную страны.

Чемпионата мира по водным видам спорта пройдет в японской Фукуоке с 13 по 29 мая 2022 года.