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В сборной России по прыжкам в воду рассказали о судейском скандале на чемпионате Европы

11:00

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева рассказала о судейском скандале, который произошел во время соревнований прыгунов в воду с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Победу в соревнованиях, которые в воскресенье завершали программу прыжков в воду на чемпионате Европы, одержал российский спортсмен Александр Бондарь. Третьим стал его соотечественник Виктор Минибаев.

«Этот запрыг огорчил, — сказала Моисеева ТАСС. — С одной стороны, у нас победа и бронза, но я считаю, что у нас отобрали серебро. Судьи необъективно лишили человека заслуженной награды, и не его одного».

На втором месте расположился британец Томас Дейли. Трехкратный чемпион мира завоевал серебро, несмотря на грубые ошибки в трех из шести прыжков.

«Так поступать нельзя, это просто некрасиво. Я была очень рассержена. Конечно, радостно, что победили, но все же горчинка осталась», — добавила тренер.

Моисеева заметила, что опротестовать решение судей в прыжках в воду нельзя.

Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы, где в прыжках в воду разыгрывалось 13 комплектов наград.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11387763

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