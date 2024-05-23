В механическом допинге на велогонке уличили известного актера. Он является спонсором команды «Астана»

53-летний Жан-Батист Иера отказался проходить проверку, чуть не задавив при этом организатора соревнований.

Велогонки во Франции пользуются огромной популярностью не только на профессиональном, но и на любительском уровне, где также идет жесткая и бескомпромиссная борьба за победы. Однако происшествие на любительской гонке Routes de l'Oise все равно стало сенсацией. 53-летний известный актер и ресторатор Жан-Батист Иера, чья компания спонсирует команду «Астана», на фоне впечатляющих результатов был уличен в использовании так называемого механического допинга. А в попытке избежать поимки с поличным сбил и протащил на капоте своего авто директора соревнований, причинив тому серьезные травмы.

Снимался в фильме «Велосипедист» и увлекся ресторанным бизнесом

Жан-Батист Иера — личность во Франции (пусть в последнее время его резиденцией значится Майами) довольно известная. В конце девяностых — начале двухтысячных он довольно много снимался, в частности, в популярном сериале «Сен-Тропе» и, по иронии судьбы, в фильме «Велосипедист» (под таким названием картина известна в России) с Бенуа Пульвордом в главной роли. В последнее время Иера прекратил участие в съемках как актер, но в качестве продюсера поучаствовал в 2020 году в создании фильма про легендарного во Франции генерала Шарля де Голля. Он также стал достаточно успешным ресторатором, совладельцем ресторанного бренда IT (Italian Trattoria) и всерьез увлекся велогонками под именем Джовамабаттиста Иера.

При этом Иера часто общался и с известными велогонщиками-профи. В частности, с британским спринтом Марком Кавендишем. В феврале 2024 года «Астана» официально объявила о спонсорском соглашении с Italian Trattoria. А сам Иера выкладывал фото с генеральным менеджером «Астаны» и известным в прошлом велопрофи Александром Винокуровым, которого называли его другом. Кстати, Винокуров выиграл в 2023-м гонку «Гран-фондо» на чемпионате мира в возрастной категории не старше 54 лет. Иера тогда тоже участвовал и занял куда более скромное 28-е место, правда, из более чем 200 финшировавших.

Очевидно, актер и ресторатор мечтал добиться в велогонках успеха. И, судя по всему, любой ценой, пусть в любительских гонках и нет призовых и, казалось бы, стимулов нарушать правила. Но, видимо, страсть к победам над молодыми конкурентами возобладала у Иера над разумом и совестью, отсюда и трагикомическая история на Routes de l'Oise, где перед заключительным этапом Жан-Батист или, если хотите, Джовамабаттиста занимал третье место в генеральной классификации — к удивлению многих.

Некоторые участники при этом услышали подозрительный шум, исходящий из велосипеда Иера. К тому же соперники были просто шокированы скоростью и мощью ветерана. «Я заметил подозрительную мощность. Мой коллега Клеман Пенвен несколько раз слышал шум, а еще один велосипедист Флавьен Дассонвиль был удивлен, насколько быстро Иера вернулся в одиночку в отрыв после механических проблем. Он несколько километров ехал по равнине со скоростью 40-50 км в час, несмотря на встречный ветер. При этом даже не вставал с седла», — рассказал один из конкурентов Франк Батьер.

Жан-Батист Иера (слева). Фото Getty Images

Преступление ради букета цветов

На фоне подозрений директор гонки Фредерик Ленорман попросил Иера показать свой велосипед утром в день заключительного этапа, но тот отказался и попытался сбежать вместе со своим тренером-колумбийцем, быстро погрузив велосипед в фургон. Причем попутно сбив Ленормана, который попытался остановить машину. Мало того, нечистоплотный велосипедист и его водитель умудрились протащить на капоте авто директора гонки то ли несколько десятков, то ли даже 300 метров (данные разнятся), пока не сбросили его на асфальт. Ленорман получил травмы колена и лодыжки, а Иера с его помощником уехали в неизвестном направлении. Однако на следующий день сдались местной жандармерии.

Как заявил Фредерик Тринь, прокурор Бове, парочке незадачливых велопреступников (Иера и его помощнику) предъявлены обвинения в попытке мошенничества и насилии при отягчающих обстоятельствах. Началось судебное расследование, которое, вероятно, подтвердит технологическое мошенничество. А нанесение травм при побеге директору гонки, похоже, и подтверждать не придется — все очевидно.

Отметим, что так называемый механический допинг (в велосипеде скрыт небольшой мотор, благодаря которому гонщик может показывать серьезную мощность, не тратя силы, а просто спокойно крутя педали) стал большой проблемой для велоспорта. Причем в его использовании периодически подозревают даже профессионалов, пусть громких скандалов не было. А вот на любительских гонках велосипедистов порой ловят с поличным.

Однако столь драматичной и даже кинематографичной развязки, как в случае с Иера, прежде еще не было. «Это невероятно грустно, что такие вещи случаются в любительских гонках. Зачем жульничать, если на кону даже нет призовых денег?! Победитель нашей гонки получал только призовую майку, кубок и букет цветов!» — расстраивался по поводу этой истории Ленорман.