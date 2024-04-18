Легенду велоспорта могут затравить из-за поведения жены. Она публично оскорбила мусульман

Супруга Криса Фрума, выступающего за израильскую команду, рискует своими высказываниями разрушить карьеру мужа.

Британский велосипедист Крис Фрум в свои 38 лет остается самым успешным из действующих велогонщиков на Гранд-турах. В активе Фрума четыре победы на «Тур де Франс», две — на «Вуэльте Испании» и одна — на «Джиро д'Италия». Правда, в последние годы Крис не блещет, но очень хочет проявить себя на «Туре» в 2024 году. Вот только теперь Крис, выступающий за израильскую команду, рискует пропустить «Большую петлю» даже не по спортивным соображениям. Дело в том, что его супруга Мишель Фрум в социальных сетях оскорбила палестинцев и всех мусульман, что может спровоцировать протесты во время трехнедельной супермногодневки.

Сник после тяжелых травм

Фрум уже вошел в историю как один из самых успешных мастеров велосипедных Гранд-туров. С 2011 по 2018 год британец принял участие в 14 супермногодневках — семь раз праздновал победу, трижды стал вторым, по разу третьим и четвертым и дважды не финишировал из-за падений и травм. На «Туре» его выступления и вовсе были феноменальными, ведь, по мнению многих, Крис вполне мог стать и пятикратным чемпионом, но в 2012-м не стал атаковать лидера своей команды и соотечественника Брэдли Уиггинса.

Очевидно, что Крис мог продолжать радовать своими успехами, однако в июне 2019-го во время предшествующей «Туру» гонки «Критериум Дофине» он на высокой скорости упал, получив очень серьезные травмы — переломы таза, бедра и ребер. Казалось, эти повреждения вообще могут поставить крест на карьере Фрума, однако он вернулся-таки в гонки, пусть и не смог до сих пор вновь выйти на прежний высочайший уровень. Чем разочаровал руководство команды Israel-Premier Tech, подписавшей с ним с сезона-2021 пятилетний контракт. По неофициальным данным, Фрум зарабатывает более пяти миллионов евро в год, что для профессионального велоспорта очень значительная сумма.

«Как мы можем сказать, что вернули вложенные деньги? Мы пригласили Криса возглавить нашу команду на «Тур де Франс», но его даже здесь нет. Так что это не стоит своих денег. Крис — это не рекламный щит и не часть пиар-стратегии. Он должен быть нашим лидером на «Туре», — говорил прошлым летом CyclingWeekly босс израильской «конюшни» Сильван Адамс.

Кстати, в 2023-м Фрума просто не включили в состав, сочтя его недостаточно подготовленным. «Разве можно верить тому, что он говорит? Разве имеет смысл человеку, выигравшему семь Гранд-туров, заявлять, что его посадка в седле сместилась на дюйм, или что он там еще говорил? Как можно верить кому-то, кто выпадает даже не на последних подъемах, а на первых? Мы были очень щедры с Крисом в плане помощи, старались предоставить ему наилучшее оборудование и условия. Он может говорить о своей посадке на велосипеде, но это не поможет ему отобраться на Гранд-тур. Попасть в состав получится только тогда, когда он сможет бороться в гонках и докажет, что еще обладает силой. И речь идет уже не о победах на Гранд-турах, а лишь о том, чтобы он был полезен товарищам по команде», — еще более резко высказался в подкасте RadioCycling Адамс о звездном гонщике в конце 2023-го.

Крис Фрум. Фото Global Look Press

Мечта о «Тур де Франс» под угрозой

При этом сам Крис примерно тогда же заявил Marca, что не обижается на критику Адамса, а намерен усердно работать и по спортивному принципу отобраться в состав команды на «Тур» — 2024 и побороться если не за генеральную классификацию, то хотя бы за отдельные этапы. Пока в этом году он, мягко говоря, не блистал, но шансы на попадание в «Большую петлю», которая завершится на сей раз в Ницце — неподалеку от его резиденции в Монте-Карло, остаются. Вот только помимо спортивных преград, похоже, на пути к «Туру» у него образовались и преграды политические. И все из-за несдержанности в социальных сетях супруги Мишель, с которой они женаты почти десять лет.

Дело в том, что Мишель Фрум устроила настоящий скандал своими антипалестинскими тирадами. «Мне надоело сидеть сложа руки, тихо поддерживая Израиль, в то время как пропаганда ХАМАС захватывает социальные сети. Хватит — значит хватит!» «Права женщин имеют значение! Права меньшинств имеют значение! ХАМАС не поддерживает ничего из этого. Раскройте глаза, и вы увидите реальность ненависти, которую они распространяют». Это только пара самых безобидных цитат из ее обращения, которое, по мнению многих, носит ярко выраженный антипалестинский, антимусульманский и вообще расистский характер.

«Я надеюсь, что каждый спонсор, связанный с вашим мужем, бросит его как можно скорее. Какую прекрасную работу вы проделали, разрушив его бренд», — в частности, написал один из возмущенных пользователей соцсетей. Неудивительно, что команда Israel-Premier Tech дистанцировалась от слов супруги Фрума. «Любые комментарии или убеждения, обнародованные третьими лицами, связанными с гонщиками или персоналом команды, не представляют Israel-Premier Tech, членов ее команды или ее партнеров», — сообщили там road.cc. При этом команда и так убрала со своих автомобилей слово «Израиль», чтобы, скажем так, не нагнетать обстановку в Европе, где сильны аантиизраильские и пропалестинские настроения. Заметим, что пропалестинские активисты в последнее время усилили призывы к протестам на предстоящих «Джиро д'Италия и «Тур де Франс». Официальный сайт Бойкота, Изъятия и Санкций (BDS) ранее в этом месяце также опубликовал призыв к демонстрациям под названием «Дорога закрыта для геноцида», заявив, что знаменитые велогонки «позорно вознаграждают» Израиль и помогают ему «спортивно отмыть свои самые тяжкие преступления», позволяя Israel-Premier Tech продолжать соревноваться. Так что организаторам Гранд-туров, вероятно, придется очень непросто в плане обеспечения безопасности гонщиков израильской команды. А если на «Туре» выступит еще и Фрум после высказываний его жены ... Так что не исключено, что Криса могут оставить вне состава на «Большую петлю», чтобы не провоцировать протесты. А это, в свою очередь, может окончательно поставить крест на его мечте добиться успеха под занавес звездной карьеры.