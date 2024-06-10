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Сегодня, 10:05

Умер двукратный чемпион мира по велоспорту на треке Колюшев

Виктория Кравченко
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Федерация велосипедного спорта России сообщила, что на 82-м году жизни умер заслуженный мастер спорта СССР, трековый гонщик, двукратный чемпион и бронзовый призер чемпионатов мира в командной гонке преследования Михаил Колюшев.

Причины смерти не сообщаются. Прощание с Колюшевым состоится 11 июня в Королеве.

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Михаила Ивановича», — говорится в сообщении.

Колюшев выступал за сборную Советского Союза в гонках на шоссе и треке. Он участвовал в летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика).

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