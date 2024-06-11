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Париж-2024

Сегодня, 06:05

Дронова единственной из кандидатов на поездку на Олимпиаду выступит на чемпионате России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тамара Дронова станет единственной участницей чемпионата России по велогонкам на шоссе, которая реально претендует на выступление на Олимпиаде в Париже, сообщил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

По информации ТАСС, на три олимпийские лицензии претендуют Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица и Александр Власов.

«Из этой четверки в чемпионате России примет участие только Дронова, — цитирует ТАСС Абрамяна. — Остальные спортсмены выступают в Европе в составе своих профессиональных команд».

30-летняя Дронова на чемпионате России 2023 года одержала победы как в индивидуальной, так и групповой гонках.

Источник: ТАСС
Велоспорт
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