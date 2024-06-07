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Сегодня, 21:30

Власов стал третьим на шестом этапе веломногодневки «Критериум Дофине»

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Российский велогонщик Александр Власов, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, стал третьим на шестом этапе многодневки «Критериум Дофине». Соревнования проходят во Франции.

Выиграл этап протяженностью 173 км словенец Примож Роглич, также выступающий за Bora-Hansgrohe. Он преодолел дистанцию за 4 часа 19 минут 59 секунд. Вторым с отставанием всего 3 секунды стал итальянский гонщик Lidl-Trek Джулио Чикконе. Власов проиграл победителю 11 секунд.

В общем зачете Роглич идет на первой строчке. Власов располагается на пятой позиции с отставание 1 минута 32 секунды.

Ранее 28-летний Власов получил нейтральный статус, с которым он может принять участие в Олимпиаде-2024, чемпионате мира и первенстве Европы.

Велоспорт
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