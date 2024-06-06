Российским велогонщикам отказали в участии в первенстве Европы до 23 лет

Оргкомитет первенства Европы по велоспорту на треке среди спортсменов до 23 лет отказал в допуске российским атлетам, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Отмечается, что россияне выступают под нейтральным флагом. Соревнования в июле 2024 года в Коттбусе (Германия).

«Решение об отказе было принято после консультаций оргкомитета турнира с правительством Германии и министерством спорта этой страны», — говорится в сообщении в Telegram-канале ФВСР.

1 апреля сообщалось, что Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил выступать в нейтральном статусе 48 спортсменам из России.