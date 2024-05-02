Итальянцы включили юниору российский гимн. Украина требует расследования

Награждение призеров велогонки «Виченца — Бионде» обернулось большим политическим скандалом.

Победа 20-летнего российского велогонщика Виктора Бугаенко в однодневной гонке «Виченца — Бионде» в Италии для спортсменов до 23 лет обернулась громкими политическими разборками. Организаторы соревнований, видимо не придав значения нейтральному статусу нашего спортсмена, выступавшего за испанскую команду Penya Ciclista Baix Ebre, включили на подиуме гимн России. Когда информация об этом инциденте дошла до Украины, НОК и минспорта этой страны потребовали от Международного союза велосипедистов немедленного расследования и наказания виновных.

Все аплодировали, тепло приветствовали

Воспитанник школы велоспорта города Азова (Ростовская область) Виктор Бугаенко в последнее время тренируется в Санкт-Петербурге и довольно успешно выступает и на треке, и в шоссейных гонках «андеров». В прошлом году он вместе с Григорием Скорняковым выиграл юниорский чемпионат России в мэдисоне, а также завоевал серебро в индивидуальной гонке преследования среди гонщиков до 23 лет на 6 Giorni Delle Rose — традиционной трековой гонке в Италии, проходящей на открытом велодроме Аттилио Павези во Фьоренцуоле-д'Арде. В общем, парень подает надежды, что и доказал 28 апреля 2024 года на шоссейной однодневке «Виченца — Бионде».

В этом заезде на 164,2 километра Бугаенко сначала поддержал атаку другого россиянина — Даниила Зараковского, а за 18 км до финиша отправился в одиночный отрыв. В итоге Виктор прибыл к финишу на 12 секунд раньше большой группы преследователей. Даниил Зараковский финишировал пятым. Понятное дело, россияне выступали в нейтральном статусе, и в протоколе напротив их фамилий страна не указывалась. Однако организаторы не стали заморачиваться и включили на подиуме российский гимн. Все это слышали представители украинской команды UCA (ее лучший представитель Андрей Зозуля финишировал 31-м). Видимо, они и пожаловались на нарушение санкций своему спортивному руководству.

«Гимн включили организаторы, — рассказал «СЭ» заслуженный тренер РФ по велоспорту Александр Кузнецов. — Одно дело, МОК, правительства, а другое — сам народ, итальянский. Все аплодировали, тепло приветствовали. Гимн отыграл от начала и до конца, все как положено. Далее призы, награды — встречали тепло. Все было так, как в старые добрые времена. Удивился ли Бугаенко? Мы готовы ко всему. Это же не единственный случай. Есть организаторы, у них свои подходы».

UCI не жестит с санкциями

В жалобе украинской стороны говорится, что организаторы соревнований из федерации велоспорта Италии «грубо нарушили рекомендации МОК, ведь атлет был заявлен как нейтральный без флага и гимна». «Украинская сторона требует провести расследование этого факта и принять все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов», — говорится в петиции, подписанной президентом НОК Украины Вадимом Гутцайтом, и.о. министра спорта Матвеем Бедным и президентом федерации велоспорта Андреем Гривко. Со случившимся теперь придется разбираться Международному союзу велосипедистов (UCI), который до сих пор вел себя в отношении россиян достаточно лояльно.

Весной 2022 года UCI стал одной из немногих федераций, которая не отстранила россиян полностью, а позволяла им выступать в нейтральном статусе (правда, российские команды оказались забанены). Летом прошлого года, когда сборная России не смогла поехать на чемпионат мира в Глазго из-за визовых барьеров, президент UCI Давид Лапартьян даже направил в британское правительство гневное письмо. Конечно, были и нехорошие истории вроде недавнего отказа в нейтральном статусе по политическим мотивам знаменитому тренеру по велотреку из Тулы Татьяне Макаровой. Но в целом на фоне других федераций в велоспорте притеснения россиян по национальному признаку не столь жесткие.

Ситуация с награждением в Италии напоминает историю с российским флагом во время матча на первенстве мира по шашкам в Варшаве в 2021 году. Правда, тогда наш флаг был запрещен не из-за политики, а в рамках допинговых санкций. Но в ходе матча за звание чемпионки мира между россиянкой Тамарой Тансыккужиной против польки Наталии Садовской организаторы поначалу выставили флаг России, а потом, спохватившись, спешно его убрали, спровоцировав скандал. Истории с оперативным заклеиванием российской символики на машинах были и в автогонках. Возникали и другие истории, подчеркивающие, что большинству людей в мире спорта на санкции глубоко плевать. Они нужны только политическим активистам да разного рода русофобам.