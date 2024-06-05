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Сегодня, 09:43

Екимов заявил, что олимпийской велотрассе в Крылатском теперь ничто не угрожает

Алина Савинова
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Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что Олимпийская велотрасса в Крылатском, перешедшая в собственность Москвы, останется спортивным объектом.

Ранее стало известно, что генеральная прокуратура России потребовала передать государству велотрек в московском районе Крылатское.

«Спортивные перспективы велотрассы в Крылатском радужные. Трасса уже перешла в собственность города и останется трассой, город будет приводить ее в порядок. Я думаю, будет сделано освещение, чтобы была возможность использования ее в режиме 24/7. Зимой эта трасса в будущем может быть использована для лыжных гонок. Трасса может стать современным мультиспортивным объектом под открытым небом. И реализовать все это, считаю, способна только Москва», — приводит ТАСС слова Екимова.

Велотрек «Крылатское» построен в 1979 году к Олимпийским играм-1980. Он расположен на Крылатской улице, между Крылатскими холмами и Гребным каналом. К моменту проведения Олимпийских игр 1980 года трек был одним из самых быстрых в мире, во время олимпийских соревнований на нем было установлено 13 мировых рекордов.

Источник: ТАСС
Вячеслав Екимов
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