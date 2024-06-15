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Париж-2024

Сегодня, 13:57

В Федерации велоспорта России сообщили, что все допущенные спортсмены настроены ехать на Олимпиаду

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов в комментарии для «СЭ» отреагировал на публикацию списка российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
В соревнованиях смогут принять участие российские велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов.
«Они все настроены ехать. Если не будет каких-то случайных обстоятельств в виде падений, каких-то переломов, то они поедут. Мы их в собираем в дорогу. Если бы у нас было другое отношение, мы бы не суетились. Вся переписка с МОК проходит через федерацию», — сказал Екимов «СЭ».
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

МОК
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