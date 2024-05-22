Велоспорт
Новости
Велошоссе Велотрек Маунтинбайк Вело-BMX
Главная
Велоспорт

Сегодня, 18:31

Спортсмены из семи стран выступят на шоссейной велогонке в рамках ПМЭФ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В пресс-службе Росконгресса сообщили, что велогонщики из семи стран, включая Россию и Белоруссию, выступят на второй международной велогонке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сильный состав гонщиков обещает интереснейшую борьбу на трассе. Белорусские велосипедисты захотят повторить успех, а наши гонщики сделают все возможное, чтобы не позволить им это сделать. Рассчитываем, что в споре за высокие места будут участвовать и команды других стран. Продолжаем работать над географией участников и усилением конкуренции», — сказал ТАСС главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

Ведущие велосипедисты из России и Белоруссии выступят на второй международной велогонке «Золото Ладоги». Конкуренцию им составят спортсмены из ОАЭ, Узбекистана, Вьетнама, Марокко и Сирии. В этом году многодневная гонка пройдет с 1 по 8 июня в рамках Спортивных игр ПМЭФ.

Источник: https://tass.ru/sport/20871389
1
1
Читайте также
В Госдуме попросили расследовать слова игрока «Рубина» Безрукова на предмет коррупции
Валерий Карпин может продлить контракт с РФС на два года
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
Кержакову уже ищут замену, а Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Пять футболистов, от которых «Зенит» должен избавится предстоящим летом
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Прохоркин покидает «Авангард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Международный союз велосипедного спорта присвоил нейтральный статус 52 россиянам

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости