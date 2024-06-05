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Екимов считает, что спор вокруг собственника велотрека в Крылатском не отразится на спортсменах

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Пезидент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов объяснил, как имущественный спор вокруг собственника велотрека в Крылатском может отразиться на подготовке спортсменов.

«Я не думаю, что все это как-то скажется на подготовке спортсменов и в целом на работе велотрека в Крылатском. Да, возник спор об имущественной принадлежности этого объекта, решение будет принимать суд, и процесс может затянуться. Но никто не снимает с хозяйствующего субъекта вести операционную деятельность. Поэтому, повторюсь, не думаю, что это как-то скажется», — сказал Екимов ТАСС.

31 мая Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление Генпрокуратуры РФ, потребовавшей изъять в государственную собственность здание олимпийского велотрека в Крылатском, принадлежащего Московской федерации профсоюзов.

Источник: ТАСС
Велоспорт
Вячеслав Екимов
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