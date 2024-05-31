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Допинг

Сегодня, 13:40

Международный союз велосипедистов сохранил представительство россиян в новом пуле тестирования

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Количество российских спортсменов в новом регистрируемом пуле допинг-тестирования Международного союза велосипедистов (UCI) не изменилось по сравнению с предыдущим и составляет 4 человека, сообщает ТАСС.

В новый пул тестирования продолжают входить Тамара Дронова, Артем Ныч, Глеб Сырица и Александр Власов.

В конце 2023 года в пул тестирования входили 16 россиян.

В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени.

Источник: ТАСС
Велоспорт
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