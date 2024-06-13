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Сегодня, 21:25

Фестиваль уличного спорта THE BOWL 8 состоится 15 июня в Москве

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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15 июня в 12.00 по московскому времени в скейтпарке «Садовники» в Парке имени Юрия Лужкова в восьмой раз пройдет ежегодный московский фестиваль The BOWL. Мероприятие посвящено уличному и экстремальному спорту и активному образу жизни. В столице соберутся спортсмены со всей России, которые сразятся в мастерстве BMX и скейтбординга.

Соревнования в боуле на скейтбордах и BMX представляют собой основную часть экстремальной программы фестиваля. В 2021 году оба вида спорта дебютировали на летней Олимпиаде в Токио и с тех пор являются официальными олимпийскими дисциплинами.

Заявленный формат — open+invitational. Для участия в скейтовом зачете необходима предварительная регистрация: всем желающим нужно заранее пройти видеоотбор, а подогревать их запал будут приглашенные прорайдеры. Зачет по BMX — invitational only. Раскатка и первые заезды начнутся в районе полудня.

Помимо основных соревнований, программа включает в себя номинацию от Фонда Ю.М. Лужкова за лучший трюк: и скейтбордисты, и BMX-райдеры бросят соперникам вызов в стрите. Принять участие смогут все, кто зарегистрируется на площадке в день мероприятия. Фонд наградит победителей внушительными денежными призовыми.

Хедлайнером The BOWL станет один из самых нашумевших в экстрим-сообществе хип-хоп-исполнителей — КАССЕТА. Также за настроение в течение дня будут отвечать специально приглашенные диджеи.

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